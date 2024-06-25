Жителей курортного Абрау-Дюрсо предупредили об обработке винограда ядохимикатами

Обработку виноградников пестицидами с 25 июня будут проводить в селах Северная Озереевка, Большие Хутора и Абрау-Дюрсо.

О начале работ сообщило ООО «Абрау-Дюрсо». При обработке будут применять пестициды «Динали», «Фамокс» и «Флосул». Они имеют 3 класс опасности для человека, то есть являются среднеопасным веществом для людей и животных, а вот для пчел они малоопасны.

«Просьба к жителям населенных пунктов соблюдать меры безопасности и не выпускать животных на поля хозяйства. В случае отравления животных ООО «Абрау-Дюрсо» ответственности не несет», — пишет газета «Жизнь Абрау».

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