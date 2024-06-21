Пять новых особо охраняемых природных территорий появятся в Новороссийске

Статус ООПТ присвоят природным территориям «Гора Лысая — Новороссийская», «Шесхарисский можжевельник», «Пойменные леса долины реки Маскага», «Тоннельные горы», «Верховья реки Кудако».

Развитие особо охраняемых природных территорий — одно из основных направлений нацпроекта «Экология».

«Для нашего города очень важно сохранить зеленые зоны. Город промышленный, динамично развивающийся, поэтом необходимо соблюсти баланс между сохранением природы и развитием экономики», — сказала глава отдела экологической безопасности Новороссийска Ирина Панченко.

В настоящее время в городе-герое 12663,7 га занято особо охраняемыми природными территориями. Из них 10 ООПТ регионального значения и пять особо охраняемых природных территорий местного значения, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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