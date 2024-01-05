Более 2,2 гектаров леса восстановили по нацпроекту «Экология» на Кубани

Работы по сохранению уникальной природы региона контролирует глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край присоединился к реализации нацпроекта «Экология» в 2019 году. За это время нам удалось восстановить более 2,2 тыс. гектаров леса, заготовить свыше 26 т семян лесных растений для дальнейшего их высаживания. Сохранение природы — один из приоритетов в нашем туристическом и рекреационном регионе. Также развиваем систему особо охраняемых природных территорий, создаем и расширяем лесопарковые пояса вокруг городов и промышленных центров», — сказал заместитель главы региона Роман Лузинов.

Специалисты при восстановлении леса расчищают почву, заготавливают семена, высаживают новые деревья, вносят удобрения и уничтожают сорняки. Такую работу за пять лет провели во многих муниципалитетах региона, в прошлом году — в Крымском, Ейском, Отрадненском, Гулькевичском и Кавказском районах. При этом используют саженцы лесообразующих пород — черного ореха, тополя, черешчатого дуба и крымской сосны.

Лесопарковые пояса позволяют защищать зеленые насаждения в границах городов. Сейчас в крае 16 таких территорий общей площадью 3,5 тыс. га. Пояса расположены вокруг Краснодара, Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа, Крымска, Армавира, Туапсе, Геленджика, Абинска, Приморско-Ахтарска, Курганинска, Гулькевичи, Кореновска, поселков Ильского, Мостовского и Псебая.

Особо охраняемые природные территории вводят необходимые ограничения хозяйственной деятельности, которые защищают леса от застройки и вырубки. Сейчас в крае 458 ООПТ на площади более 1 млн га, из них 7 — федерального, 357 — регионального и 94 — местного значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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