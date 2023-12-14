Дендропарк «Якорная щель» в Сочи получил статус особо охраняемой территории

Постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о создании особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы «Дендропарк Якорная щель» опубликовано на портале администрации края.

«Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения памятник природы «Дендропарк Якорная щель» на части территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края общей площадью 52,3466 га», — сказано в тексте документа.

Документ также утверждает границы ООПТ и устанавливает режим поведения на территории. На территории памятника природы запрещена любая деятельность, не

связанная с выполнением возложенных на него задач и угрожающая его сохранению. Здесь будет запрещено строить капитальные объекты, не будут выдавать участки под строительство и дачи, а также размещение других объектов.

Читайте также: статус особо охраняемой территории получил «Головинский лесопарк» в Сочи.