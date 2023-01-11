Статус особо охраняемой территории получил «Головинский лесопарк» в Сочи
Постановление о присвоении статуса особо охраняемой природной территории регионального значения подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Головинский лесопарк» находится в границах Сочи на площади 260,5 га. Там растут уникальные буково-пихтовые, лавровишневые и сосновые растения, а также секвойи, естественные каштановые древостои, грабово-ясеневые породы. Кроме того, на территории лесопарка обитают многие представители животного мира, занесенные в Красную книгу России и края.
Созданная рекреационная зона позволит сохранить биологическое разнообразие растений и природного ландшафта колхидской флоры, отметили в министерстве природных ресурсов края.
На территории Кубани находятся 429 особо охраняемых природных территорий, в том числе 7 федеральных, 353 регионального и 69 — местного значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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