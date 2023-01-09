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В Краснодарском крае определят границы еще семи особо охраняемых территорий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-opredelyat-granitsy-eshhe-semi-osobo-ohranyaemyh-territorij
В Краснодарском крае определят границы еще семи особо охраняемых территорий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на региональном совещании по планам работы на текущий год.

«В ближайшее время необходимо определить границы еще семи особо охраняемых природных территорий регионального значения. Утвердить и приступить к реализации новой схемы развития и размещения ООПТ», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что необходимо продолжать делать все возможное для защиты уникальной природы Краснодарского края от застройки и вырубки. Это важно как для местных жителей, так и для отдыхающих.

В прошлом году на Кубани создали 23 особо охраняемые природные территории общей площадью 24 тыс. га: 17 муниципального значения и 6 регионального.

Сейчас в регионе расположены 429 ООПТ всех уровней, в том числе 7 федеральных, 353 региональных и 69 местных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: берегокубанский лес и озеро Лотосов станут особо охраняемыми природными территориями Краснодара. Новый статус ООПТ местного значения позволит сохранить ландшафт, природный комплекс и биологическое разнообразие территорий, а также развивать там эколого-просветительскую деятельность.

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