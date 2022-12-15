Берегокубанский лес и Озеро Лотосов станут особо охраняемыми природными территориями Краснодара

Новый статус ООПТ местного значения позволит сохранить ландшафт, природный комплекс и биологическое разнообразие территорий, а также развивать там эколого-просветительскую деятельность.

Депутаты приняли решение на очередном заседании Гордумы на основе итогов проведенного экологического обследования.

ООПТ «Берегокубанский лес» находится в пригороде Краснодара рядом с СНТ «Берег Кубани ВНИИ риса». Его площадь — более 155 тыс. кв. м. Там обитают около 800 видов беспозвоночных, 5 видов земноводных и 7 видов пресмыкающихся, а также более 60 видов птиц и 20 видов млекопитающих. Кроме того, там растут тополя, ивы, клены, лжеакации, фиалки, крапива, тростник и лиана.

ООПТ «Озеро Лотосов» расположено между СНТ «Лотос» и поселком Белозерным — вдоль Елизаветинского шоссе у изгиба русла Кубани. Площадь территории — коло 475 тыс. кв. м. Там обитают краснокнижные каравайки, утки, цапли и стрекозы, а также растет краснокнижный лотос орехоносный.

Статус особо охраняемой природной территории налагает запрет на строительство объектов любого назначения в охраняемой зоне.

Ранее по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева статус ООПТ был присвоен Болгарскому острову и Киргизским плавням возле микрорайона Гидростроителей. Такой же статус получили 12 зеленых зон Краснодара — скверы «Пограничников», имени Дружбы народов, имени Жукова, «Екатерининский», «Майский», «Лазурный», бульвары «Платановый», «Александровский», «Тюляевский» и «Мариинский», рекреационные зоны «Большой Остров» и «Остров Масленицы».

Общая площадь ООПТ в краевой столице составит около 300 га, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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