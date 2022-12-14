Площадь лесопарковых зон Кубани в 2022 году увеличили на 2,3 тыс. гектаров

Об этом 14 декабря сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что лесопарковые зеленые пояса позволяют создавать условия, благоприятные для жизни.

«В этом году мы провели большую работу по формированию защитных лесопарковых зон, увеличив их площадь на 2,3 тыс. га. Создали 4 зеленых пояса в Крымском, Абинском, Курганинском и Кореновском районах общей площадью свыше 1,6 тыс. га. Также расширили территории существующих — вокруг Горячего Ключа, Туапсе, Армавира на 750 га. Присваивая такой статус зеленым территориям, мы сохраняем лесные массивы Кубани и защищаем их от самовольной застройки», — сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, впервые зеленые пояса появились в 2017 году в Новороссийске, Туапсе и в Мостовском районе, тогда их площадь была около 200 га. За это время сформировали 11 лесопарковых поясов — появились новые зоны вокруг Краснодара, Армавира, Горячего ключа, Крымска, Абинска, Курганинска и Кореновска. Общая площадь зеленых поясов — 3 тыс. 228 га.

Кроме того, в крае создают особо охраняемые территории и присвоение особого охранного статуса лесным землям. Сейчас на Кубани 424 ООПТ площадью более 940 тыс. га. Из них 7 — федерального значения, 351 — регионального и 66 местного, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», зеленый лесопарковый пояс Горячего Ключа увеличили на 600 га.