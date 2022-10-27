Зеленый лесопарковый пояс Горячего Ключа увеличили на 600 га

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Решение об этом приняли депутаты ЗСК на очередном заседании. Проект о расширении зеленого пояса Горячего Ключа разработали на основании материалов Общественной палаты Краснодарского края.

«Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он подчеркнул, что Горячий Ключ является уникальным курортом, в который с каждым годом приезжают все более число отдыхающих со всей страны.

Лесопарковый зеленый пояс города-курорта увеличили более чем на 600 га, сообщает пресс-служба ЗСК.

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