Зеленый лесопарковый пояс Горячего Ключа увеличили на 600 га
Общество
27.10.2022 20:40
Решение об этом приняли депутаты ЗСК на очередном заседании. Проект о расширении зеленого пояса Горячего Ключа разработали на основании материалов Общественной палаты Краснодарского края.
«Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Он подчеркнул, что Горячий Ключ является уникальным курортом, в который с каждым годом приезжают все более число отдыхающих со всей страны.
Лесопарковый зеленый пояс города-курорта увеличили более чем на 600 га, сообщает пресс-служба ЗСК.
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