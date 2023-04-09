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Жителей Курганинского и Усть-Лабинского районов предупредили о резком подъеме воды в горных реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kurganinskogo-i-ust-labinskogo-rajonov-predupredili-o-rezkom-podeme-vody-v-gornyh-rekah
Жителей Курганинского и Усть-Лабинского районов предупредили о резком подъеме воды в горных реках
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, 9 и 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реках Чамлык и Лаба в Курганинском и Усть-Лабинском районах поднимется уровень воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Местным жителям рекомендовали внимательно следить за уровнем воды в реках Лаба и Чамлык и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

При возникновении ЧС необходимо позвонить по номерам телефонов: 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются ливни, ураганный ветер и град. Об этом сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

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