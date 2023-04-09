Жителей Курганинского и Усть-Лабинского районов предупредили о резком подъеме воды в горных реках
Общество
09.04.2023 12:42
По прогнозу синоптиков, 9 и 10 апреля в связи с добеганием паводочной волны на реках Чамлык и Лаба в Курганинском и Усть-Лабинском районах поднимется уровень воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Местным жителям рекомендовали внимательно следить за уровнем воды в реках Лаба и Чамлык и соблюдать все необходимые меры предосторожности.
При возникновении ЧС необходимо позвонить по номерам телефонов: 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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