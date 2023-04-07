В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются ливни, ураганный ветер и град
Общество
07.04.2023 07:58
Об этом сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в регионах ЮФО и Северного Кавказа будут идти сильные осадки.
«В Краснодарском крае прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, в Ростовской области и республиках Северного Кавказа — сильный дождь», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что холодная погода в европейской части страны продлится до середины следующей недели, сообщает ТАСС.
По данным Краснодарского ЦГМС, 7 апреля на Кубани будет облачно с прояснениями. Утром и днем местами пройдет дождь. В отдельных районах края ожидаются ливни. Утром в отдельных районах будет туман. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.
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