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Жителей Кубани приглашают стать участниками Тотального теста «Доступная среда»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-priglashayut-stat-uchastnikami-totalnogo-testa-dostupnaya-sreda
Жителей Кубани приглашают стать участниками Тотального теста «Доступная среда»
Фото total-test.ru

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», приуроченная к Международному дню инвалидов, пройдет с 1 по 10 декабря. Тестирование будет проходить в онлайн-формате.

Участники теста могут проверить свои знания в сфере инклюзии, создании доступной среды, этике общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также в оказании помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата или ментальными нарушениями.

Кроме того, 30 ноября в 11:00 пройдет ознакомительный онлайн-вебинар на тему инклюзии и организации доступной среды с участием ведущих профильных экспертов.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о тесте можно на сайте.

По результатам Тотального теста «Доступная среда» сформируют рейтинг по уровню вовлеченности регионов России в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

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