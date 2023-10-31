Анна Минькова: всего 30 переводчиков русского жестового языка работают на Кубани

День переводчика русского жестового языка отмечают в России 31 октября.

В Краснодарском крае живут 19 тыс. человек с нарушениями слуха, из них русский жестовый язык понимают 6 тыс.

«Вызвать на дом врача, поговорить с соцработником, чтобы разобраться в начислении пенсии и пособий, — эти и другие действия глухим и слабослышащим часто недоступны. На помощь в таких случаях приходят специалисты», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

В крае переводчиков русского жестового языка всего около 30, многие из которых — дети глухих или слабослышащих родителей. Получить диплом по этому направлению можно лишь в нескольких вузах и колледжах России.

В Краснодарском крае базовые знания для сурдоперевода можно получить на специальных курсах жестового языка на базе регионального отделения «Всероссийского общества глухих».

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