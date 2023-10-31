Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Анна Минькова: всего 30 переводчиков русского жестового языка работают на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-vsego-30-perevodchikov-russkogo-zhestovogo-yazyka-rabotayut-na-kubani
Анна Минькова: всего 30 переводчиков русского жестового языка работают на Кубани
Фото t.me/minkovaanna23

День переводчика русского жестового языка отмечают в России 31 октября.

В Краснодарском крае живут 19 тыс. человек с нарушениями слуха, из них русский жестовый язык понимают 6 тыс.

«Вызвать на дом врача, поговорить с соцработником, чтобы разобраться в начислении пенсии и пособий, — эти и другие действия глухим и слабослышащим часто недоступны. На помощь в таких случаях приходят специалисты», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

В крае переводчиков русского жестового языка всего около 30, многие из которых — дети глухих или слабослышащих родителей. Получить диплом по этому направлению можно лишь в нескольких вузах и колледжах России.

В Краснодарском крае базовые знания для сурдоперевода можно получить на специальных курсах жестового языка на базе регионального отделения «Всероссийского общества глухих».

Читайте также: количество детских домов сократилось в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях