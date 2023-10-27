Количество детских домов сократилось в Краснодарском крае

Это стало возможным благодаря мерам поддержки семей, берущих под опеку приемных детей. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила об этом 27 октября.

По словам замгубернатора, в многодетной новороссийской семье Савельевых заботятся о девяти приемных детях. Все они занимаются спортом, принимают участие в соревнованиях, а также получают дополнительное образование.

«К каждому мама Наталья находит особый подход. В этом ее поддерживает супруг. Приемную дочь в прямом смысле поставили на ноги», — рассказала Минькова.

Вице-губернатор отметила, что 20 лет назад количество детей, проживающих в интернатах и детдомах, составляло свыше 5 тыс. человек. Сейчас в таких учреждениях находятся только 133 ребенка, которым необходим медицинский уход. Она добавила, что на Кубани числятся порядка 93 тыс. многодетных семей, в которых воспитывают свыше 300 тыс. детей.

«Институт приемной семьи в регионе доказал свою эффективность, а число многодетных семей благодаря этому значительно выросло», — написала замгубернатора в Telegram.

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