Жителей Кубани приглашают пройти бесплатный профилактический медосмотр

Общество
Фото t.me/minzdrav_kubani

Мобильный скрининговый центр «Маршрут здоровья» посетит хутор Ленина и Темрюкский район. 

Акция состоится в рамках Всероссийской тематической недели. Местные жители смогут узнать о состоянии физической формы, уровне глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца и легких, а также определить индекс массы тела.  Кроме того, женщины смогут пройти маммографический осмотр. 

Мобильный комплекс будет работать по адресам: 

  • 2 декабря — хутор Ленина, ЖК «Виктория»; 
  • 3 декабря — Темрюкский район, поселок Стрелка, улица Ленина, 8а. 

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 

Цель проведения подобных мероприятий — укрепление общественного здоровья, что соответствует одному из основных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Читайте также: в Курганинске по нацпроекту сделали капитальный ремонт в поликлинике.

