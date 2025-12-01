Жителей Кубани приглашают пройти бесплатный профилактический медосмотр

Мобильный скрининговый центр «Маршрут здоровья» посетит хутор Ленина и Темрюкский район.

Акция состоится в рамках Всероссийской тематической недели. Местные жители смогут узнать о состоянии физической формы, уровне глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца и легких, а также определить индекс массы тела. Кроме того, женщины смогут пройти маммографический осмотр.

Мобильный комплекс будет работать по адресам:

2 декабря — хутор Ленина, ЖК «Виктория»;

3 декабря — Темрюкский район, поселок Стрелка, улица Ленина, 8а.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Цель проведения подобных мероприятий — укрепление общественного здоровья, что соответствует одному из основных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

