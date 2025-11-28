В Курганинске по нацпроекту сделали капитальный ремонт в поликлинике

Здание медицинского учреждения обновили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Во время капитального ремонта полностью заменили кровлю и инженерные коммуникации. А также сделали внутреннюю отделку помещений. Территорию вокруг учреждения озеленили.

«Благодаря проведенному ремонту пациенты поликлиники будут получать медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. Отмечу, что в текущем году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновили три поликлиники — в Курганинске, а также в станицах Васюринской и Калининской», — сообщил и.о. министра здравоохранения края Евгений Филиппов.

Он добавил, что в 2026 году работа в этом направлении будет продолжена. А до конца 2030 года в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в крае капитально отремонтируют еще 38 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

