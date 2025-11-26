Кондратьев: план капремонта на 2025 год в Краснодарском крае выполнили на 92%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о проведении капремонта многоквартирных домов в 2025 году.

По словам главы региона, с начала года капремонт уже завершили в 616 многоквартирных домах из 667, в том числе в восьми объектах культурного наследия. В общей сложности на Кубани отремонтировали 366 крыш, 627 внутридомовых инженерных систем, около 300 фасадов. Также заменили 91 лифт в 30 многоквартирных домах.

План полностью выполнили в 36 муниципалитетах. В остальных работы находятся на завершающей стадии, в том числе в городах черноморского побережья.

«Своевременный капремонт многоквартирных домов — важная составляющая качества жизни в наших муниципалитетах. Средства на эти работы перечисляют сами жители и они рассчитывают, что ремонт будет выполнен качественно и в срок», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что план капремонта выполнили на 92%. При этом условия проживания улучшили для около 60 тыс. человек.

В 24 городах и районах края уже приступили к выполнению плана 2026 года. Работы ведут в 80 многоэтажках, в 45 из них ремонт завершили.

В следующем году в регионе планируют отремонтировать около 600 многоквартирных домов, выполнят более 1,5 тыс. видов работ, в том числе заменят 197 лифтов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

