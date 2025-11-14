Правительство РФ поручило в срок завершить строительство и капремонт школ

Риски, связанные с завершением строительства и капремонта объектов образования в 2025 году, обсудили на совещании в Координационном центре Правительства РФ. Совещание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По сведениям Минпросвещения России, на 2026 год уже перенесли срок ввода для 77 новых школ и 55 объектов капремонта.

«Все регионы были предупреждены, что новых переносов после сентября не будет. Однако мы выявляем случаи замалчивания проблем со стороны ряда субъектов. Срыв сроков недопустим — это невыполнение мероприятий нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья», которые мы реализуем по поручению президента России Владимира Путина», — подчеркнул Чернышенко.

Он пояснил, что главам регионов необходимо сформировать конкретные, адресные поручения с четкими контрольными датами и ответственными.

«В этом году запланировано завершение работ по капитальному ремонту около 1,5 тыс. зданий общеобразовательных, профессиональных и дошкольных образовательных организаций, а также ввод 58 объектов строительства. Минпросвещения России сформирован реестр из 28 объектов с вновь выявленными рисками неввода до конца года», — отметил Чернышенко.

В совещании приняли участие представители регионов, где выполнение сроков строительства и капитального ремонта объектов образования задерживается. Это Хабаровский и Камчатский края, Запорожская, Псковская, Калининградская, Амурская, Архангельская, Ивановская, Самарская, Тамбовская, Херсонская, Костромская, Рязанская, Владимирская и Кемеровская области. А также республики Коми, Хакасии, Удмуртии, Еврейской автономной области. Они представили доклады о текущей ситуации на объектах.

За срыв сроков завершения капремонтов установлена дополнительная финансовая ответственность, возможно уменьшение объемов субсидий на следующий год при сохранении обязательств регионов.

