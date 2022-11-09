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Жителей Кубани приглашают принять участие в тесте о доступной среде для инвалидов

Общество
09.11.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-priglashayut-prinyat-uchastie-v-teste-o-dostupnoj-srede-dlya-invalidov
Жителей Кубани приглашают принять участие в тесте о доступной среде для инвалидов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» приурочена к Международному дню инвалидов. Она помогает привлечь внимание россиян к теме инклюзии, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.

Тест пройдет со 2 по 10 декабря онлайн. Он включает в себя несколько блоков: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. По итогам акции ведущие эксперты проведут публичный разбор вопросов и тренинг.

Для подготовки к тестированию можно пройти бесплатные курсы в области доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых сервисов для людей с инвалидностью.

Подробную информацию о проведении можно узнать на сайте мероприятия. Там же будет предоставлена ссылка для подключения к трансляции и прохождению теста.

По итогам теста будет сформирован рейтинг субъектов России по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии, сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре прошел трехдневный инклюзивный студенческий форум «Объединение».

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