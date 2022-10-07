В Краснодаре пройдет трехдневный инклюзивный студенческий форум «Объединение»
Форум пройдет с 4 по 6 ноября в рамках проекта «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Волонтерство без границ».
Молодежь от 14 до 35 лет обучат инклюзивному волонтерству и социальному проектированию. Цель форума — обучить волонтерству в социальной сфере, инклюзии, ораторскому искусству, навыкам создания команды для работы в инклюзивных проектах. В мероприятии примут участие руководители общественных организаций Кубани и федеральные эксперты.
Форум предполагает практику с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха. Молодых людей научат писать соцпроекты и помогут в оформлении заявок на гранты.
В итоге 100 волонтеров получат навыки работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них сможет обучать добровольчеству, делиться опытом, активно участвовать в общественной жизни.
Подать заявку можно до 26 октября. Необходима регистрация для участников, волонтеров и экспертов.
Проект реализуют с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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