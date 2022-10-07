Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре пройдет трехдневный инклюзивный студенческий форум «Объединение»

Общество
07.10.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-projdet-trehdnevnyj-inklyuzivnyj-studencheskij-forum-obedinenie
В Краснодаре пройдет трехдневный инклюзивный студенческий форум «Объединение»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум пройдет с 4 по 6 ноября в рамках проекта «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Волонтерство без границ».

Молодежь от 14 до 35 лет обучат инклюзивному волонтерству и социальному проектированию. Цель форума — обучить волонтерству в социальной сфере, инклюзии, ораторскому искусству, навыкам создания команды для работы в инклюзивных проектах. В мероприятии примут участие руководители общественных организаций Кубани и федеральные эксперты.

Форум предполагает практику с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха. Молодых людей научат писать соцпроекты и помогут в оформлении заявок на гранты.

В итоге 100 волонтеров получат навыки работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них сможет обучать добровольчеству, делиться опытом, активно участвовать в общественной жизни.

Подать заявку можно до 26 октября. Необходима регистрация для участниковволонтеров и экспертов.

Проект реализуют с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи для детей с особенностями развития открылся инклюзивный центр.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях