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В Сочи для детей с особенностями развития открылся инклюзивный центр

Общество
23.09.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-dlya-detej-s-osobennostyami-razvitiya-otkrylsya-inklyuzivnyj-tsentr
В Сочи для детей с особенностями развития открылся инклюзивный центр
Фото пресс-службы администрации Сочи

Помещение выделила мэрия города-курорта. Центр оборудован скалодромом, шведской лестницей и зеркалами.

Администрация бесплатно предоставила помещение для некоммерческой организации «Инклюзия Сочи». В центре работает танцевальная-театральная студия, проводятся уроки рисования, рукоделия, музыки. Помещение отремонтировано и оборудовано скалодромом, шведской лестницей, зеркалами и системой для занятий по сенсорной интеграции.

«Перед администрацией встала задача помочь детям с особенностями развития. При поддержке мецената оно было приведено в идеальное состояние и обустроено всем необходимым для комфортной работы с детьми и членами их семьи», — отметил начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.

Центр бесплатно помогает детям с расстройством аутического спектра и другими нарушениями развития, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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