В Сочи для детей с особенностями развития открылся инклюзивный центр
Помещение выделила мэрия города-курорта. Центр оборудован скалодромом, шведской лестницей и зеркалами.
Администрация бесплатно предоставила помещение для некоммерческой организации «Инклюзия Сочи». В центре работает танцевальная-театральная студия, проводятся уроки рисования, рукоделия, музыки. Помещение отремонтировано и оборудовано скалодромом, шведской лестницей, зеркалами и системой для занятий по сенсорной интеграции.
«Перед администрацией встала задача помочь детям с особенностями развития. При поддержке мецената оно было приведено в идеальное состояние и обустроено всем необходимым для комфортной работы с детьми и членами их семьи», — отметил начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.
Центр бесплатно помогает детям с расстройством аутического спектра и другими нарушениями развития, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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