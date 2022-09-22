Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами

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Целостную систему поддержки предлагается ввести с 1 января 2023 года. Чтобы получить пособие, необходимо будет подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

Универсальное пособие объединит целый ряд существующих мер соцзащиты. Это касается и выплат в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

«Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 млн детей», — заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Финансовая помощь будет также назначаться нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, сообщает пресс-служба Правительства России.

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