В Краснодарском крае с начала года более 7 тыс. семей получили право на краевой маткапитал
В 2022 году размер краевого материнского капитала для многодетных семей составляет 139 тыс. 493 рубля. Индексация происходит каждый год.
Средства частично или полностью уже использовали более 4 тыс. семей. Региональный маткапитал предоставляют при рождении третьего и последующих детей по нацпроекту «Демография». Родители могут использовать его для улучшения жилищных условий в регионе, приобретение квартиры или газификацию. Кроме того, деньги можно направить на образование детей или медицинскую реабилитацию. Также маткапиталом можно оплатить первоначальный взнос по кредиту или погасить основной долг и проценты по займу.
Заявление на получение краевого маткапитала можно подать в управлении соцзащиты. Всего многодетным семьям по нацпроекту и краевым программам доступно 30 выплат. На эти цели в 2022 году выделили более 36 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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