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В России родителям разрешили тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП

Общество
15.08.2022 20:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-roditelyam-razreshili-tratit-matkapital-na-obrazovatelnye-uslugi-ot-ip
В России родителям разрешили тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП
Фото pixabay.com

Об этом 15 августа сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.

По словам замглавы Минтруда Ольги Баталиной, начиная с 15 августа 2022 года российские семьи смогут тратить деньги материнского капитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. До этого тратить маткапитал можно было на обучение только в образовательных организациях со статусом юрлица.

Наличие при этом лицензии на образовательную деятельность у ИП обязательно. Речь идет о физлицах, которые нанимают штат педагогов.

По данным ведомства, более 13% семей направили деньги маткапитала на оплату детских садов, кружков, секций и обучение в вузе. Образование является вторым по популярности направлением, куда российские семьи направляют материнский капитал, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: закон о праве использовать маткапитал на частное образование 4 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь маткапитал можно будет использовать для оплаты частных детсадов.

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