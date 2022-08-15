В России родителям разрешили тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП
Об этом 15 августа сообщили в министерстве труда и социальной защиты РФ.
По словам замглавы Минтруда Ольги Баталиной, начиная с 15 августа 2022 года российские семьи смогут тратить деньги материнского капитала на образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. До этого тратить маткапитал можно было на обучение только в образовательных организациях со статусом юрлица.
Наличие при этом лицензии на образовательную деятельность у ИП обязательно. Речь идет о физлицах, которые нанимают штат педагогов.
По данным ведомства, более 13% семей направили деньги маткапитала на оплату детских садов, кружков, секций и обучение в вузе. Образование является вторым по популярности направлением, куда российские семьи направляют материнский капитал, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: закон о праве использовать маткапитал на частное образование 4 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь маткапитал можно будет использовать для оплаты частных детсадов.
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