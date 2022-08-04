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Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование

Политика
04.08.2022 13:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-prave-ispolzovat-matkapital-na-chastnoe-obrazovanie
Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Материнский капитал можно будет использовать для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. В том числе на оплату частных детсадов.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа.

Важность нового закона прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Это важный, нужный и полезный закон, за который шла борьба несколько лет. Он касается не только дошкольного, но и школьного дополнительного образования. Важное уточнение, что вы не к каждому индивидуальному предпринимателю сможете отвести своего ребенка, а к тому, который имеет лицензию на образовательную деятельность. Это защита и материнского капитала, и ребенка от ненадлежащего, некачественного образования», — сказала Буцкая.

По ее мнению, этот закон особенно полезен для жителей небольших городов.

«В больших городах есть очень много возможностей для развития ребенка, а в маленьких городах, селах такого выбора ООО, которые бы оказывали бы детям образовательные услуги, нет. А вот индивидуальные предприниматели с образовательной лицензией — люди, которые могут на селе и в малых городах заниматься детьми. То, что теперь родителям не надо будет, что называется, вынимать рубль из кошелька, и есть возможность оплатить дополнительное образование маткапиталом — это очень хорошо. У семьи появляется возможность выбора», — цитирует Буцкую радио Sputnik.

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