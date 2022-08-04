Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ 4 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Он вступил в силу с 4 августа.

Согласно закону, статус ветерана боевых действий теперь могут получить пограничники, выполнявшие задачи на территориях страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР, сообщает RT.

С начала проведения специальной военной операции на Украине провокации и боестолкновения на границах РФ происходили в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях.

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