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Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников

Политика
04.08.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veterana-dlya-pogranichnikov
Путин подписал закон о статусе ветерана для пограничников
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий документ 4 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России. Он вступил в силу с 4 августа.

Согласно закону, статус ветерана боевых действий теперь могут получить пограничники, выполнявшие задачи на территориях страны, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР, сообщает RT.

С начала проведения специальной военной операции на Украине провокации и боестолкновения на границах РФ происходили в Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях.

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