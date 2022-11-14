Жителей Кубани приглашают принять участие в «Экодиктанте»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Диктант проходит в очном и дистанционном форматах. Завершится он 27 ноября.

Цель «Экодиктанта» — формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережном отношении к природе. Проект охватывает такие темы, как природа Арктики, охрана озера Байкал, а также заповедные территории и климат.

Сейчас зарегистрировано более 100 очных площадок. Участники проекта получат сертификаты о прохождении. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на официальном сайте. Принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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