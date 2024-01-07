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Жителей Кубани предупредили о сильных дождях, подъеме воды в реках и лавинах

Общество
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Жителей Кубани предупредили о сильных дождях, подъеме воды в реках и лавинах
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозам синоптиков, 8 и 9 января на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, местами со снегом, грозы и усиление ветра до 20-25 м/с. Также в горах Кубани и Адыгеи выше 1,5 тыс. м есть опасность схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

В Горячем Ключе, Геленджике Северском, Абинском, Крымском и Туапсинском районах ожидается подъем уровня воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Кроме того, в крае прогнозируют сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения и сильный гололед.

В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м 8, 9 и 10 января будет лавиноопасно. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.

В случае ЧС необходимо звонить 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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