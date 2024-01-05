Из-за опасного повышения уровня воды в реке Вулан в Геленджике собрали оперштаб

К повышению уровня воды в реке Вулан в Архипо-Осиповке привели обильные осадки на территории Геленджика.

Уровень воды в реке отслеживают уже третьи сутки. По данным мониторинга гидропостов, сейчас вода поднялась на 3,4 м. На базе администрации округа собрали оперштаб, мониторинговые группы контролируют уровень воды и объезжают сельчан, которые живут возле реки.

В настоящее время река в русле продолжает подниматься. Пожарные, спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в селе. Номер круглосуточной единой дежурно-диспетчерской службы — 886141-2-08-95», — написал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

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