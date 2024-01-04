После дождей в горных реках Краснодарского края резко поднялся уровень воды

Последние сутки в регионе идут дожди, а в некоторых районах ливни. Из-за выпадения осадков в реках увеличился уровень воды.

Так, в Северском районе уровень воды в реке Афипс около станицы Крепостной превысил отметку «Опасное явление». Специалисты ГО и Ч мониторят ситуацию в местных реках в круглосуточном режиме, сообщил в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Глава Крымского района Сергей Лесь уточнил в соцсетях, что уровень воды в реке Адагум повысился, но не критично. За ситуацией следят специалисты.

Очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что в Архипо-Осиповке из-за дождя и сильного ветра включили сирену.

По данным системы мониторинга «Эмерсит», уровень воды в реках поднялся до опасных отметок в районе Геленджика: в Архипо-Осиповке и около Михайловского перевала, а также в Туапсинском районе: около Тенгинки и Новомихайловского.

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