Штормовое предупреждение из-за дождей со снегом объявили на Кубани

Ухудшение погоды прогнозируется в некоторых районах с вечера 2 января.

До 5 января в крае ожидается сильный дождь, в предгоръях и горах — сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с. На юго-западных притоках река Кубань и на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю напомнили, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам: 112 — единый номер вызова экстренных служб, 01 — единый номер пожарных и спасателей, 101 — единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов.