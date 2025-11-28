Жителей Кубани предупредили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

Несоблюдение сезонности шин может привести к столкновениям и заторам на дорогах.

Как сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, зимой важно менять резину, особенно если водитель ездит в зонах предгорья, горном кластере или в местах с минусовой температурой воздуха.

На Кубани ночами воздух остывает до +6…7 °С, поэтому автовладельцам рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю.

За нарушение сезонности шин водителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или предупреждение.

В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу, однако сознательность граждан в этом вопросе должна превышать административную ответственность во избежание ДТП и заторов при гололеде или небольшом снеге, сообщает kuban.aif.ru.

