Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей Кубани предупредили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-shtrafah-za-ezdu-na-letnej-rezine-s-1-dekabrya
Жителей Кубани предупредили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несоблюдение сезонности шин может привести к столкновениям и заторам на дорогах. 

Как сообщила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, зимой важно менять резину, особенно если водитель ездит в зонах предгорья, горном кластере или в местах с минусовой температурой воздуха. 

На Кубани ночами воздух остывает до +6…7 °С, поэтому автовладельцам рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю. 

За нарушение сезонности шин водителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или предупреждение. 

В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу, однако сознательность граждан в этом вопросе должна превышать административную ответственность во избежание ДТП и заторов при гололеде или небольшом снеге, сообщает kuban.aif.ru.

Читайте также: в Госавтоинспекции назвали самую частую причину аварий с участием СИМ на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях