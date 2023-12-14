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Жителей Кубани предупредили о новой уловке мошенников с платежками за коммуналку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-novoj-ulovke-moshennikov-s-platezhkami-za-kommunalku
Жителей Кубани предупредили о новой уловке мошенников с платежками за коммуналку
Фото freepik.com

С начала декабря россияне начали получать в соцсетях, мессенджерах и электронной почте сообщения якобы от коммунальных предприятий и управляющих компаний с предложением оплатить услуги ЖКХ на выгодных условиях.

К примеру, в некоторых таких сообщениях говорится, что если оплатить квитанцию по ссылке, то можно сэкономить до 75% от среднего месячного платежа. Однако такие ссылки ведут на фишинговые сайты, созданные кибермошенниками.

После ввода персональных данных, адреса и сведений о банковской карте эта информация попадет в руки злоумышленников, что может привести к незаконным списаниям денег со счетов.

«Будьте бдительны и предупредите родных и близких», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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