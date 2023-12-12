ЦБ РФ: мошенники стали использовать схему с новой купюрой в 5 тыс. рублей

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества. Теперь злоумышленники используют купюру в 5 тыс. рублей.

По данным ЦБ, в случае дистанционного мошенничества злоумышленники звонят жертвам и убеждают людей в необходимости проверить подлинность наличных. Особенно они просят обратить внимание на новые банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Для этого мошенники просят установить на смартфон приложение «Банкноты Банка России», которое дублирует официальное, но дают ссылку на фальшивую программу. После того, как жертва устанавливает приложение, аферисты получают доступ к ее смартфону.

«И, соответственно, получают удаленный доступ к банковским приложениям и счетам. И похищают деньги со всех счетов человека», — отметили в Центробанке.

Также мошенники под видом работников социальных служб ходят по квартирам. Они убеждают доверчивых жильцов, особенно пенсионеров, обменивать старые купюры в 5 тыс. рублей на «новые». В итоге жертвам отдают поддельные банкноты. Кроме того, в процессе «обмена денег» злоумышленники зачастую совершают и квартирные кражи.

В ЦБ РФ напомнили, что новые купюры в 100 и 5 тыс. рублей в оборот вводятся постепенно. При этом обменивать старые банкноты не нужно — они будут находиться в обращении параллельно, сообщает телеканал 360.

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