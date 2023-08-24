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Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенников, представляющихся судебными приставами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-novoj-sheme-moshennikov-predstavlyayushhihsya-sudebnymi-pristavami
Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенников, представляющихся судебными приставами
Фото Giftpundits, pexels.com

Аферисты придумали новый способ обмана россиян. В последнее время участились случаи звонков гражданам якобы от имени сотрудников ФССП.

Представляясь судебными приставами, мошенники угрожают людям занести их в реестр недобросовестных плательщиков, что приведет к блокировке банковских счетов. Тем, кто верит в это, аферисты присылают ссылки для оплаты фиктивных долгов и забирают деньги себе. Кроме того, мошенники получают доступ к личным данным, которые могут использовать в дальнейшем в корыстных целях.

«Региональная служба приставов напоминает жителям и гостям Краснодарского края, что официальные уведомления от представителей закона всегда поступают через портал «Госуслуги», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Приставы рекомендуют гражданам оплачивать задолженности только на официальном сайте ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что судебные приставы никогда не требует оплаты по ссылкам, номеру телефона, электронной почте или сторонние веб-сайты.

Читайте также: мошенники от имени ректора КубГУ просят деньги у студентов и преподавателей. Случаи мошенничества участились в последнее время в Telegram.

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