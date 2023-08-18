Мошенники от имени ректора КубГУ просят деньги у студентов и преподавателей

Случаи мошенничества участились в последнее время в Telegram.

Студентам и преподавателям приходят сообщения от имени ректора КубГУ Михаила Астапова и сотрудников вуза с просьбой оплатить за обучение, места в общежитии и другие услуги, оказываемые университетом.

«Не реагируйте на подобные призывы! Доверяйте только официальной информации, размещенной на сайте вуза и его официальных страницах в социальных сетях», — говорится в сообщении Кубанского госуниверситета.

В вузе призвали проверять информацию по официальным телефонам: 8 (861) 219-95-15 (договорной отдел), 8 (861) 219-95-30 (приемная комиссия) и 8 (861) 219-95-22 (профком обучающихся).

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