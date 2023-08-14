Аферисты на дорогах: новая мошенническая схема в сфере автострахования появилась на Кубани

Как таковые автоподставы исчезли с дорог края. Теперь нет ДТП, разборок и вымогательств, потому что аферисты придумали новую схему.

Мошенники покупают старые иномарки, ездят по кольцевым развязкам и поджидают грузовики. В силу своих габаритов большегрузы не могут проехать по своей полосе и выезжают в соседний ряд. Там их уже поджидает машина аферистов, у которой в итоге «случайно» повреждается кузов при столкновении с фурой.

Затем вызывают наряд ДПС, и виноватым становится водитель грузовика. Далее мнимые потерпевшие обращаются в страховую компанию и получают выплату.

«Совет в этом случае: соблюдать ПДД и, конечно, страховать свой автомобиль, потому что мнимые потерпевшие, получив страховую выплату, больше не имеют никаких претензий к виновникам ДТП. И это является аргументом для того, чтобы дальше не разбираться с автомошенниками», — рассказал автоюрист Григорий Колпаков.

Помочь может и видеозапись. Сейчас в большинстве машин стоят видеорегистраторы, а также успешно работает система видеонаблюдения «Безопасный город». Поэтому злоумышленникам стало сложнее заниматься автоподставами.

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