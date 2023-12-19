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Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества через детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-novoj-sheme-moshennichestva-cherez-detej
Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества через детей
Фото iAmMrRob, pixabay.com

Аферисты стали использовать детей, чтобы добраться до денег их родителей.

Ребенок может получить сообщение от якобы администратора Telegram-канала или же со страницы известного блогера. Злоумышленники сообщают о победе в конкурсе и присылают ссылку для получения приза.

Перейдя по ссылке, ребенок получает указание ввести данные банковской карточки отца или матери и код из sms-сообщения, которое придет на родительский телефон. После выполнения инструкций деньги с карт мгновенно списываются. Полиция Кубани призывает родителей чаще проводить беседы с детьми о финансовой и цифровой безопасности.

«Ребенок должен знать, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, нельзя никогда и нигде не вводить данные банковской карточки без разрешения родителей. Также не стоит верить любым сообщениям о том, что они где-то выиграли или соблазняться легким заработком в интернете», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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