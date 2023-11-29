Жителей Кубани предупредили о надвигающихся ливнях, снегопаде и сильном ветре

По прогнозам синоптиков ливни, мокрый снег и ветер до 29 м/с ожидаются на территории Краснодарского края 29 и 30 ноября.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае 29 и 30 ноября ожидаются сильный и очень сильный дождь, ливни, грозы, но при этом и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 29 м/с в этот период», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 ноября ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом. Также прогнозируют сильный ветер с порывами 20-23 м/с, сообщает ЕДДС Краснодара

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мощный шторм, произошедший в Черном море ночью 27 ноября, по мнению экспертов, может повториться.