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Жителей Кубани предупредили о надвигающихся ливнях, снегопаде и сильном ветре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-nadvigayushhihsya-livnyah-snegopade-i-silnom-vetre
Жителей Кубани предупредили о надвигающихся ливнях, снегопаде и сильном ветре
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозам синоптиков ливни, мокрый снег и ветер до 29 м/с ожидаются на территории Краснодарского края 29 и 30 ноября.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае 29 и 30 ноября ожидаются сильный и очень сильный дождь, ливни, грозы, но при этом и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 29 м/с в этот период», — цитирует Вильфанда ТАСС.

В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 29 и 30 ноября ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом. Также прогнозируют сильный ветер с порывами 20-23 м/с, сообщает ЕДДС Краснодара

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мощный шторм, произошедший в Черном море ночью 27 ноября, по мнению экспертов, может повториться.

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