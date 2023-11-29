Климатолог Кокорин предупредил, что «шторм века» в Черном море может повториться

Мощный шторм, произошедший в Черном море ночью 27 ноября, по мнению экспертов, может повториться еще несколько раз до конца столетия.

Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин. Он отметил, что повторение «шторма века» возможно не один раз, но «и не 50 раз».

По его мнению, свидетельством изменения климата является не «конкретный шторм в Крыму» или «сильный снегопад в Москве», а то, что подобные участились.

«Они не невиданные — и в XVIII, и в XIX веке были, но стали чаще», — отметил Кокорин.

Он также подчеркнул, что волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще по сравнению с XIX веком. Штормы же участились в 2—3 раза. По его мнению, частота опасных метеорологических явлений продолжит расти. Однако может остановиться на «приемлемом» уровне, если все страны выполнят цели своих климатических доктрин, сообщает РИА «Новости».

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