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Жителей Кубани предупредили о мошенниках, предлагающих пенсионерам лекарства

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-moshennikah-predlagayushhih-pensioneram-lekarstva
Жителей Кубани предупредили о мошенниках, предлагающих пенсионерам лекарства
Фото freepik.com

В последнее время в регионе наблюдают всплеск мошенничества по схеме, которую злоумышленники используют уже не одно десятилетие.

Жулики звонят пенсионерам, представляются врачами и интересуются состоянием пожилых людей. После этого, они убеждают пенсионеров, что у них якобы есть проблемы со здоровьем и им срочно требуются чудодейственные препараты, которые стоят сотни тысяч рублей. При этом пенсионерам за такие суммы передают обычные «пустышки».

Жителей Кубани предупредили, что врачи никогда не делают назначений на прием дорогостоящих препаратов по телефону и не организовывают их доставку на дом. Медики могут выписать рецепт или назначить препарат только во время осмотра, сообщает пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинскому району.

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