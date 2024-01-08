Юрист Соловьев дал советы, как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников
Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников из-за низкой финансовой грамотности, дефицита общения и чрезмерной доверчивости, лишаясь последних сбережений.
Телефонные мошенники специально звонят именно пенсионерам, потому что их проще обмануть. Злоумышленники представляются правоохранителями: сотрудниками ФСБ или Следственного комитета, и убеждают пожилых людей, что кто-то пытается незаконно списать с их счетов деньги. После этого обманутые пенсионеры переводят мошенникам свои деньги или даже берут для этого кредиты.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рекомендует заранее предупредить своих пожилых родственников о подобных преступлениях.
«Договоритесь, что никто не снимает деньги и не делает никаких переводов, не посоветовавшись с другими. Для этого можно подыграть и самим выносить такие вопросы на семейный совет», — сказал Соловьев.
Юрист также посоветовал убедить родственников не воспринимать всерьез звонки с неизвестных номер и из других регионов. Важно убедить, что такие звонки в действительности не имеют абсолютно никакого отношения к их жизни, но при этом представляют реальную опасность.
Эксперт напомнил, что разные государственные организации уже давно не обзванивают людей по личным мобильным номерам, сообщает радио Sputnik.
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