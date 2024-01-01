Эксперты предупредили россиян об активизации мошенников в новогодние праздники

Эксперты в области информационной безопасности рассказали о самых распространенных мошеннических схемах в новогодние праздники.

По словам экспертов, обычно после Нового года люди находятся в расслабленном состоянии, поэтому активизируются всевозможные телефонные аферисты. В первую очередь в праздники активизируются мошенники, которые используют схему, связанную с продажей товаров по выгодной цене. Также россиянам продолжат звонить аферисты, которые представляются «службой безопасности банка», налоговой инспекции и других «ведомств и организаций».

Россиян предупредили, что в праздники мошенники становятся особо изворотливыми. Даже, если у пользователя нет аккаунта в соцсетях и личного кабинеты на сайтах госорганизаций, какая-то информация о нем все равно есть в сети.

«Сегодня очень много данных о человеке хранится в электронном виде. Преступники стараются завладеть ими и могут получить доступ к вашему банковскому счету или могут заставить вас сделать что-то под их давлением — перевести деньги, выдать информацию о третьих лицах», — сказал директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

Эксперт порекомендовал помнить о том, какие аферисты особенно активны в праздничный сезон, и посоветовал никогда и никому не сообщать личные данные.

«Даже если вас напугала информация от якобы официального лица — обратитесь лично в банк или госструктуру», — подчеркнул эксперт.

Телефонные мошенники могут рассылать сообщения от «друзей» с просьбой дать денег взаймы или проголосовать за детский рисунок «Моя мама — снегурочка». В таком сообщении обычно содержится ссылка, при переходе по которой необходимо будет ввести логин и пароль от аккаунта в соцсети. Затем мошенники будут использовать украденный аккаунт в своих целях. В связи с этим россиян предупреждают не вводить свои логины и пароли нигде, кроме самих соцсетей.

Также специалисты советуют убедиться, что все устройства и программное обеспечение обновлены до последней версии, использовать уникальные и надежные пароли и включить двухфакторную аутентификацию. Тогда, даже если вы введете логин и пароль на вредоносном сайте, их будет недостаточно для входа, например, в личный кабинет банка, пишет RT.

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