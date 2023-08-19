Эксперт рассказал, как подобрать и запомнить сложный пароль

Чаще всего надежные пароли — непонятное сочетание букв и цифр, поэтому запомнить их сложнее.

Надежным по современным стандартам безопасности считается пароль длиной более 12 символов. Он должен содержать буквы нижнего и верхнего регистра, а также специальные символы и цифры. Такой пароль сложнее взломать, но так же сложно запомнить, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

«Чем больше разнообразие букв, символов и цифр, тем сложнее его будет подобрать злоумышленникам. Но, с другой стороны, если пароль будет очень сложным, то человек его куда-то запишет, и эта запись может попасть к злоумышленникам. Это риск», — пояснил Владимир Ульянов.

«Абракадабру» для надежного пароля лучше не использовать, а остановить свой выбор стоит на специальный фразах, отметил эксперт.

«Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной «абракадабры» из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения. Плюс к этой фразе еще должны быть цифры и специальные символы. Тогда пароль будет надежным и его будет проще запомнить», — цитирует Владимира Ульянова радио Sputnik.

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