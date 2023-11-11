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Жителей Кубани предупредили о дождях и усилении ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-kubani-predupredili-o-dozhdyah-i-usilenii-vetra
Жителей Кубани предупредили о дождях и усилении ветра
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В выходные дни Кубань, Крым и Ростовская область окажутся во власти атлантического циклона, который принесет дожди и ветер.

Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. Она отметила, что, несмотря на ухудшение погоды, температура воздуха превысит климатическую норму на 6-8°C, на Черноморском побережье — на 8-10°C.

Больше всего непогода проявится в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. По ее словам, ветер начнет усиливаться на Черноморском побережье Кубани уже сегодня. Температура воздуха в выходные составит 18-19°C в Сочи, погода будет солнечной. В Краснодаре в субботу ожидается до 13-15°C, в воскресенье — до 20°C, сообщает ТАСС.

Как писал интернет портал «Кубань 24», аномально теплая для ноября погода ждет Краснодарский край в конце недели.

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