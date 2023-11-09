Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аномально теплая для ноября погода ждет в конце недели Кубань

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anomalno-teplaya-dlya-noyabrya-pogoda-zhdet-v-kontse-nedeli-kuban
Аномально теплая для ноября погода ждет в конце недели Кубань
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Остаток недели почти на всей территории России прогнозируют аномально теплую погоду.

Особенно тепло будет на юге — в Краснодаре, Адыгее и на Черноморском побережье: до 6–8 °С выше нормы.

«В Краснодаре, Адыгее температура днем прогнозируется до +15…20 °С. На Черноморском побережье будет еще теплее — до +18…22 °С днем», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплее всего относительно климатической нормы будет в Красноярском крае — на 12–14 °С выше нормы, а единственный регион, где будет холодно, — Дальний Восток, сообщает ТАСС.

Читайте также: теплая осень грозит головной болью метеочувствительным жителям Кубани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях