Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Общество
30.01.2023 20:06
Командование воинской части в поселке Молькино довело до сведения властей соседних населенных пунктов о начале тактических учений на территории полигона.
Они пройдут с 1 февраля по 31 мая, в том числе в выходные и праздничные дни. В рамках учений военные применят средства поражения авиации и проведут боевую стрельбу.
В этот период проход на полигон закроют. Местных жителей попросили не заходить на эту территорию, чтобы избежать риска несчастных случаев, а также не пугаться звуков стрельбы и взрывов, сообщает пресс-служба мэрии Адыгейска.
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