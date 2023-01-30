Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино

Командование воинской части в поселке Молькино довело до сведения властей соседних населенных пунктов о начале тактических учений на территории полигона.

Они пройдут с 1 февраля по 31 мая, в том числе в выходные и праздничные дни. В рамках учений военные применят средства поражения авиации и проведут боевую стрельбу.

В этот период проход на полигон закроют. Местных жителей попросили не заходить на эту территорию, чтобы избежать риска несчастных случаев, а также не пугаться звуков стрельбы и взрывов, сообщает пресс-служба мэрии Адыгейска.

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