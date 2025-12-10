Жителей Крымского района пригласили на вечерние медосмотры в ЦРБ

Крымская центральная районная больница 11 декабря проведет «Ночь диспансеризации» — вечерние медосмотры для жителей, которые не могут обследоваться в обычное время из-за работы.

В четверг во взрослой поликлинике с 16:00 до 22:00 можно будет пройти комплексное обследование, включающее измерение внутриглазного давления, электрокардиограмму, сдачу общего и биохимического анализов крови.

Женщины смогут пройти осмотр у акушерки со взятием мазка на онкоцитологию. Диспансеризации завершится консультацией терапевта.

«Многие пациенты не могут посетить поликлинику в утреннее или дневное время из-за работы или домашних дел. Именно поэтому решили провести «Ночь диспансеризации». Уверены, что такой формат мероприятия окажется востребованным у пациентов», — пояснил главный врач Крымской ЦРБ Андрей Бобров.

Профилактические осмотры и диспансеризация направлены на укрепление здоровья населения и раннее выявление заболеваний. Эту работу проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

