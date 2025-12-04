Репродуктивное здоровье с начала года проверили порядка 550 тыс. жителей Кубани

Проверить репродуктивное здоровье могут все жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 49 лет. Для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства, принести паспорт и полис ОМС.

C начала 2025 года такой вид диспансеризации прошли порядка 550 тыс. кубанцев, рассказал глава краевого минздрава Евгений Филиппов. Среди них — 290 тыс. женщин и 260 тыс. мужчин.

«В рамках диспансеризации проводят комплексное обследование — консультации узких специалистов, УЗИ и анализы. При наличии показаний пациента направляют на дообследование. Такая диагностика позволяет на ранней стадии выявить заболевания и факторы риска, которые могут повлиять на беременность и роды», — написал Филиппов в Telegram.

И. о. министра отметил, что осенью в краевых ЗАГСах ввели новую практику: молодоженам вместе со свидетельством о регистрации брака выдают сертификат «Семейный». Он дает парам право пройти медицинское обследование бесплатно и без очереди проверить состояние здоровья перед планированием ребенка.

«Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья стартовала в начале 2024 года. За первый год работы программы ее прошли более 300 тыс. жителей региона», — заключил Филиппов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае молодожены смогут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье. Сертификат «Семейный» можно предъявить в поликлинике по месту жительства.

