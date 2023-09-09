Жителей Крымского района предупредили об усилении ветра до 15 м/с

По словам главы Крымского района Сергея Леся, в муниципалитете с 9 по 11 сентября прогнозируется ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим на территории района возможно возникновение ЧС и происшествий.

«Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб; обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев», — написал Сергей Лесь в своем Telegram.

Жителям рекомендуют не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями, а также обходить плохо закрепленные конструкции. При сильном ветре опасно стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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